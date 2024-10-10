Прошел очередной питчинг проектов финтех-акселератора АРБ и Уралсиб

Его участниками стали стартап-проекты из сфер цифрового маркетинга, интеллектуальные системы в недвижимости, HR, LegalTech и российские аналоги офисного программного обеспечения

4 октября прошла вторая питч-сессия нового потока общероссийского межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб.

Межбанковский финтех-акселератор представляет собой уникальную площадку для взаимодействия банков и технологических стартапов. Программа предоставляет проектам-участникам возможность не только продемонстрировать свои идеи широкому кругу банков, но и получить экспертную поддержку, доступ к передовым ресурсам и наставничество от ключевых игроков банковской отрасли.

Всего в 2024 году на акселератор было подано более 300 заявок от стартапов, работающих в различных направлениях финтеха. Процесс отбора проводится в формате регулярных питч-сессий, которые проходят каждые две недели. На этих сессиях команды финтех-компаний представляют свои разработки перед банками-участниками программы, которые оценивают и анализируют проекты. По итогам питч-сессий лучшие стартапы будут отобраны для участия в финале акселератора, который пройдет 10 октября. Финалисты получат возможность пройти акселерационную программу, где их проекты будут доработаны и подготовлены для внедрения в банковский сектор. Эти проекты смогут выйти на рынок с поддержкой банков и их экспертизы, что значительно ускорит процесс их адаптации.

Дмитрий Гришин, директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и председатель Комитета АРБ по инновациям, отметил важность проведения питч-сессий для банков-участников программы: «Питч мы проводим для того, чтобы банки-участники АРБ могли ознакомиться с инновационными проектами. Были отобраны проекты, которые соответствуют либо конкретным потребности и запросу банка, либо те, которые показались интересными отборочной комиссии и могут представлять пользу для финансовых учреждений». Дмитрий также подчеркнул актуальность акселерационной программы в условиях растущего спроса на цифровые решения, в том числе фундаментальные, способные помочь банкам оптимизировать свои процессы и повысить эффективность работы.

Олег Скворцов, председатель правления АРБ, в свою очередь, подчеркнул: «Для банков не менее важен и сам процесс акселерации. Он заставляет думать, анализировать, узнавать новое и проводить параллели. Это стимулирует рост всей банковской отрасли, которая все больше ориентируется на внедрение инноваций».

Акселератор открыт для новых проектов, которые готовы предложить инновационные решения для повышения эффективности и конкурентоспособности банковского сектора. В 2024 году его участники могли подать заявки по самым разным направлениям: банковская розница, решения для малого и среднего бизнеса, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, премиум банкинг, улучшение клиентского опыта, корпоративный банкинг и core-банкинг, цифровой маркетинг, HR-технологии, ИИ-решения, цифровые платежи и переводы, а также персонализированные финансовые продукты и услуги. Узнать подробности и стать партнером можно на сайте: Fintechrus - Общероссийский межбанковский финтех-акселератор.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).ИНН 0274062111