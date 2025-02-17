Прошедшая ночь в Карелии была самой холодной, дальше будет потепление

Прошедшая ночь и в целом сегодняшние сутки будут самыми холодными в ближайшей перспективе, сообщают народные синоптики в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Ночью 17 февраля республику «крепко прихватило», сообщается в группе. В поселке Поросозеро Суоярвского района, например, температура воздуха опустилась до -30.6 градусов. Мороз мог бы быть и крепче, но от сильного выхолаживания Карелию спасает облачность и снег.

Начиная с завтрашнего дня в республике начинается плавное потепление, которое уже к 23 февраля может дойти до уровня дождя с мокрым снегом. // Видео: телеканал "Ника плюс".