23 декабря 2020, 07:56
Соцсети

Пропавшую в Петрозаводске женщину обнаружили мертвой

Сообщение о прекращении поисков и соболезнования родным и близким появилось в одном из пабликов «ВКонтакте»

Женщину, пропавшую в Петрозаводске 17 декабря, нашли мертвой. Информация об этом появилась в паблике «ПСО «Доброспас». Женщина страдала деформацией речи после инсульта и прихрамывала на левую ногу.

По сообщению из соцсетей, женщина также страдала потерей памяти. Она вышла из дома вечером 17-го числа, после чего ее местонахождение было неизвестно.

«Отбой! Найдена! Всем спасибо за участие! Соболезнования родным и близким»,

- такое сообщение появилось вечером 22 декабря в группе под информацией о розыске женщины.

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Метки: 
Розыск
новости петрозаводска
Соцсеть