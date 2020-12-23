23 декабря 2020, 07:56
Пропавшую в Петрозаводске женщину обнаружили мертвой
Сообщение о прекращении поисков и соболезнования родным и близким появилось в одном из пабликов «ВКонтакте»
Женщину, пропавшую в Петрозаводске 17 декабря, нашли мертвой. Информация об этом появилась в паблике «ПСО «Доброспас». Женщина страдала деформацией речи после инсульта и прихрамывала на левую ногу.
По сообщению из соцсетей, женщина также страдала потерей памяти. Она вышла из дома вечером 17-го числа, после чего ее местонахождение было неизвестно.
«Отбой! Найдена! Всем спасибо за участие! Соболезнования родным и близким»,
- такое сообщение появилось вечером 22 декабря в группе под информацией о розыске женщины.