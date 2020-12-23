Пропавшую в Петрозаводске женщину обнаружили мертвой

Женщину, пропавшую в Петрозаводске 17 декабря, нашли мертвой. Информация об этом появилась в паблике «ПСО «Доброспас». Женщина страдала деформацией речи после инсульта и прихрамывала на левую ногу.

По сообщению из соцсетей, женщина также страдала потерей памяти. Она вышла из дома вечером 17-го числа, после чего ее местонахождение было неизвестно.

«Отбой! Найдена! Всем спасибо за участие! Соболезнования родным и близким»,

- такое сообщение появилось вечером 22 декабря в группе под информацией о розыске женщины.