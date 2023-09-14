14 сентября 2023, 14:15
Пропавший житель Петрозаводска найден мертвым
Завершены поиски исчезнувшего в Карелии 53-летнего мужчины
Пропавший 53-летний житель Петрозаводска Петр К. найден мертвым. Об этом сообщает паблик «ЛизаАлерт».
Напомним, житель карельской столицы перестал выходить на связь 7 сентября. С этого дня он считался пропавшим без вести.
В поисковом отряде сообщили, что мужчина обнаружен мертвым. Что с ним случилось, и где нашли тело пропавшего, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Parth Natani