Пропавший житель Петрозаводска найден мертвым

Пропавший 53-летний житель Петрозаводска Петр К. найден мертвым. Об этом сообщает паблик «ЛизаАлерт».

Напомним, житель карельской столицы перестал выходить на связь 7 сентября. С этого дня он считался пропавшим без вести.

В поисковом отряде сообщили, что мужчина обнаружен мертвым. Что с ним случилось, и где нашли тело пропавшего, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Parth Natani