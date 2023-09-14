14 сентября 2023, 14:15
Крупную партию наркотика нашли в гараже жителя Карелии
Мужчину в Кемском районе будут судить за незаконный оборот наркотических средств
Житель Кемского района сначала попался на продаже гашиша знакомым, а потом с крупной партией метамфетамина. Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.
Легкий наркотик он продавал в августе и декабре прошлого года, это стало известно.
Потом мужчину задержали в январе текущего года с наркотиками, которые обнаружили в его вещах. Правоохранители провели обыск и нашли в гараже крупную партию метамфетамина.
Следователи считают, что обвиняемый хотел сбыть наркотик на территории района. // фото: wirestock/freepik.com