Крупную партию наркотика нашли в гараже жителя Карелии

Житель Кемского района сначала попался на продаже гашиша знакомым, а потом с крупной партией метамфетамина. Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Легкий наркотик он продавал в августе и декабре прошлого года, это стало известно.

Потом мужчину задержали в январе текущего года с наркотиками, которые обнаружили в его вещах. Правоохранители провели обыск и нашли в гараже крупную партию метамфетамина.

Следователи считают, что обвиняемый хотел сбыть наркотик на территории района. // фото: wirestock/freepik.com