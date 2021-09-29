Пропавший во время учений на Урале солдат-срочник погиб от удара током

Солдат Екатеринбургского гарнизона, который пропал в лесу 27 сентября, найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Солдат срочной службы из Тюменской области исчез вечером в понедельник во время учений. Он находился вместе с воинской частью в лесу и сбился с маршрута.

Военнослужащего искали и обнаружили его труп под ЛЭП. Нашли и автомат Калашникова, который был у солдата с собой.

Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, солдат, видимо, поднялся на опору ЛЭП, чтобы осмотреться и понять, где он находится. В результате 20-летнего юношу ударило током. // Фото: inshahovskoe.ru