29 сентября 2021, 07:43
Пропавший во время учений на Урале солдат-срочник погиб от удара током
Молодой военнослужащий в Свердловской области заблудился в лесу
Солдат Екатеринбургского гарнизона, который пропал в лесу 27 сентября, найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Солдат срочной службы из Тюменской области исчез вечером в понедельник во время учений. Он находился вместе с воинской частью в лесу и сбился с маршрута.
Военнослужащего искали и обнаружили его труп под ЛЭП. Нашли и автомат Калашникова, который был у солдата с собой.
Как сообщил «Известиям» осведомленный источник, солдат, видимо, поднялся на опору ЛЭП, чтобы осмотреться и понять, где он находится. В результате 20-летнего юношу ударило током. // Фото: inshahovskoe.ru