Пропавший в конце августа в Карелии мужчина найден мертвым

Обнаружено тело, пропавшего в конце августа в Карелии 57-летнего мужчины. Сообщение об этом появилось в паблике «ПСО «Доброспас», изначально разместившем информацию о поисках. Организаторы группы поблагодарили всех за участие и принесли соболезнования родным и близким.

О местонахождении жителя Кондопожского района не было известно с 30 августа, начались поиски, в ходе которых было обнаружено тело пропавшего. (фото ID 41330, pixabay.com)