Пропавшего в Ленобласти лесничего ищут в том числе и в Карелии

Уже четыре дня продолжаются поиски лесничего Николая Боброва в Ленобласти. Он уехал на служебной «Ниве» и бесследно пропал. Волонтеры отряда «Доброспас» в своем паблике ВКонтакте призвали подключиться к поискам и жителей Карелии.

Мужчина исчез еще 26 января. Он в 07:30 уехал на служебном автомобиле «Нива» из дома в Каменногорске. Примерно через два с половиной часа Николай Бобров перестал выходить на связь.

По данным 47news.ru, его служебную «Ниву» нашли около домика на реке Вуоксе. Его охотники и егеря используют для привалов. Но в машине никого не было, следы вели в лес.

Поисковики уверены, что произошло что-то серьезное. Николай Бобров – хороший семьянин и ответственный сотрудник с большим опытом и стажем, лес он знает прекрасно.