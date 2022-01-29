Пропавшего в Ленобласти лесничего ищут в том числе и в Карелии
Уже четыре дня продолжаются поиски лесничего Николая Боброва в Ленобласти. Он уехал на служебной «Ниве» и бесследно пропал. Волонтеры отряда «Доброспас» в своем паблике ВКонтакте призвали подключиться к поискам и жителей Карелии.
Мужчина исчез еще 26 января. Он в 07:30 уехал на служебном автомобиле «Нива» из дома в Каменногорске. Примерно через два с половиной часа Николай Бобров перестал выходить на связь.
По данным 47news.ru, его служебную «Ниву» нашли около домика на реке Вуоксе. Его охотники и егеря используют для привалов. Но в машине никого не было, следы вели в лес.
Поисковики уверены, что произошло что-то серьезное. Николай Бобров – хороший семьянин и ответственный сотрудник с большим опытом и стажем, лес он знает прекрасно.
- Мы просим вас внимательно посмотреть на ориентировку – возможно, в последние дни вам встречался этот человек или автомобиль - белая «Нива» с зелёными эмблемами Северо-Западного лесничества. Есть некоторая вероятность, что он мог находится на территории Республики Карелия, - сообщили в «Доброспасе». // Фото: 47news.ru