Пропавшего 10 дней назад в Петрозаводске мужчину нашли живым

Бесследно исчезнувшего в Петрозаводске 10 дней назад Евгения Троицкого благополучно отыскали. Об этом сообщили в группе отряда «Доброспас» ВКонтакте.

Родные поблагодарили всех за помощь, волонтеры дали отбой поискам. Как именно нашли потерявшегося петрозаводчанина и где он бродил в мороз столько времени, не уточнили.

Напомним, помочь в его поисках полиция попросила на днях. Мужчина ушел из дома и не вернулся. // Фото: источник