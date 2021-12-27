27 декабря 2021, 08:20
Пропавшего 10 дней назад в Петрозаводске мужчину нашли живым
Жителя карельской столицы искали с 17 декабря
Бесследно исчезнувшего в Петрозаводске 10 дней назад Евгения Троицкого благополучно отыскали. Об этом сообщили в группе отряда «Доброспас» ВКонтакте.
Родные поблагодарили всех за помощь, волонтеры дали отбой поискам. Как именно нашли потерявшегося петрозаводчанина и где он бродил в мороз столько времени, не уточнили.
Напомним, помочь в его поисках полиция попросила на днях. Мужчина ушел из дома и не вернулся. // Фото: источник