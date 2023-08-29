Пропавшая в Москве фигуристка-чемпионка найдена

Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка найдена. Об этом сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, юную чемпионку России обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров города. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении девушки не совершалось.

Напомним, 16-летняя спортсменка пропала вечером 28 августа после ссоры с тренером. Позже ее вещи нашли на берегу водоема. К поискам девушки были подключены все экстренные службы, ее искали и водолазы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson