29 августа 2023, 21:53
Пропавшая в Москве фигуристка-чемпионка найдена
Исчезнувшую после ссоры с тренером 16-летнюю девушку обнаружили в кинотеатре
Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка найдена. Об этом сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, юную чемпионку России обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров города. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении девушки не совершалось.
Напомним, 16-летняя спортсменка пропала вечером 28 августа после ссоры с тренером. Позже ее вещи нашли на берегу водоема. К поискам девушки были подключены все экстренные службы, ее искали и водолазы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson