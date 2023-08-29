Врач перечислил грозящие пьющим людям виды рака

Хирург Александр Умнов перечислил виды рака, которые грозят людям, злоупотребляющим алкоголем. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметил врач, алкоголики рискуют заболеть раком печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, носоглотки, ротовой полости и гортани, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, груди.

По словам специалиста, продукты распада алкоголя повреждают клетки, провоцируя мутации. Это приводит к появлению раковых клеток.

Умнов рассказал, что печень и почки алкоголиков повреждаются этанолом и оказываются неспособны противостоять онкозаболеваниям.

«Из-за алкоголизма увеличивается количество эстрогена крови, что может привести к появлению рака молочной железы. Этанол, повреждая эпителий ЖКТ, способствует снижению всасывания нужных организму веществ, что ведет к его ослабеванию, снижению иммунитета и повышению риска онкозаболеваний», - заключил доктор. // Фото: unsplash.com / Vinicius Amnx Amano