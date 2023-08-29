Звезда российского реалити-шоу попала в реанимацию

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Анна Брянская попала в реанимацию из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на страницу Брянской в соцсети.

«Эти три дня самые жуткие были за всю мою жизнь»,

- рассказала девушка.

Анна Брянская призналась, что изначально вызвала скорую помощь из-за аллергии. Медики вкололи ей препарат, после чего девушка ощутила боль в сердце. В результате она была госпитализирована и оказалась в реанимации. // Фото: unsplash.com / Mat Napo