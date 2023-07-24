Прокуратура выявила нарушения при сдаче в аренду причала

Недавно депутат ЗС РК Андрей Монастыршин получил официальный ответ из республиканской прокуратуры, в котором сообщалось о выявленных нарушениях в деятельности администрации Кемского района.

Прокурорская проверка была связана с анализом адекватности той арендной платы, по которой сдается муниципальная собственность. Речь идет о поселке Рабочеостровск Кемского района, где в аренду индивидуальному предпринимателю был сдан причал № 3.

Судя по размещенной районной администрацией информации об аукционе, причал № 3 был сдан в аренду на 5 лет. При этом ежемесячный платеж составлял 15 224 рубля, а сумма аренды на 5 лет равнялась 923 440 рублям. О том, какие претензии возникли у прокуратуры, читайте здесь.