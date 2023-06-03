Прокуратура выясняет, почему в Пряже пропадала чистая вода

В Пряже в мае стала пропадать чистая вода. «Петрозаводск говорит» рассказывал 2 июня о проблеме в публикации «Бизнес есть бизнес? Почему возникли перебои с водой в Пряже». Реакция местной власти последовала после публикаций в региональных СМИ.

Если коротко, то в Пряже местные жители пытались добиться ответов от различных инстанций, но в итоге сами пришли к водонапорной башне и увидели, как фуры с надписью «Живая рыба» сливают жидкость на землю и тут же набирают чистую воду. Пряжинцы видели, как ежедневно за водой подъезжало 6-7 большегрузов.

Карельские журналисты со ссылкой на ЦУР написали, что муниципальное предприятие «Пряжинское КУМИ» заключило договор с коммерческой фирмой на поставку воды, которая осуществляется четыре раза в день. Перерывы в водоснабжении, по версии ЦУРа, происходят в часы максимального потребления воды, а также из-за того, что снижается уровень воды в одной из артезианских скважин.

У пряжинцев опасение вызывает то, что в одной из скважин уровень воды сократился, а также то, что из-за повышенной нагрузки может выйти из строя один из двух насосов.

2 июня редакция «Петрозаводск говорит» обратилось к главе администрации Пряжинского района Оксане Гаврош с просьбой прокомментировать ситуацию. Чиновница свой комментарий написала 3 июня «ВКонтакте». Гаврош подтвердила, что в населенном пункте с 19 по 21 мая были проблемы с водоснабжением.

«Проведенные ресурсоснабжающей организацией работы на одной из скважин и сетях водоснабжения поселка, устранили возникшие проблемы»,

- отрапортовала Гаврош. По ее словам, в последние недели вода подается штатно, ведется ежесуточный мониторинг, жалоб нет.

В комментарии главы администрации нет ни слова о заезжающих на территорию водонапорной башни фурах, сливающих и набирающих воду. По словам Гаврош, районная прокуратура проводит проверку. О ее результатах она пообещала сообщить. // фото freepik.com