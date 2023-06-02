Финская водонапорная башня рушится в Сортавале

Расположенная на горе Кухавуори в Сортавале водонапорная башня разрушается. Об этом пишут горожане в группе «Подслушано в Сортавала | Карелия» ВКонтакте.

- Сортавальцы, у нас на парковкой горе рушится финская водонапорная башня. Фотографируйте, пока не поздно, скоро про то, что она была, останутся одни воспоминания,

- призвал автор фотографии.

Комментаторы предположили, что разрушается отмостка. Многие вспоминают, что детьми лазили вниз, в бетонный резервуар, который уходит на десятки метров под землю.

Водонапорная и одновременно смотровая башня стоит на вершине горы с 1027 года. Внутри емкость, где до 1944 года копилась питьевая вода, поступавшая самотеком по трубам с горного озера Хелмиярви. // фото: «Подслушано в Сортавала | Карелия» / ВКонтакте