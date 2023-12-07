Прокуратура проверит факт отключения отопления в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска организовала надзорные мероприятия по факту отключения отопления в домах в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня с 10 утра и до 17 часов пятницы будет отключено отопление в ста домах карельской столицы. Коммунальные службы будут вести ремонтные работы на сетях.

Устранение последствий аварии и восстановление подачи теплоснабжения находятся на контроле прокурора города. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования. // Фото «Петрозаводск говорит»