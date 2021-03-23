Прокуратура приостановила коммерциализацию природных территорий 

В последнее время жителей Карелии тревожит ситуация, которая складывается вокруг особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В центре внимания оказались гора Воттоваара, активный интерес к которой стали проявлять предприниматели, и водопад Белые мосты, где развитием инфраструктуры занялась компания ООО «Долина водопадов».

Туристов и жителей республики возмутило, что одним из первых объектов в инфраструктурном проекте ООО «Долина водопадов» стал шлагбаум на дороге, построенной за бюджетный счет. В январе 2021 года туристы с возмущением рассказывали, что с них пытаются брать деньги за проезд к водопаду.

Карельская природоохранная прокуратура недавно завершила проверку деятельности Дирекции ООПТ регионального значения РК, в ведении которой находятся особо охраняемые территории. В прошлом году дирекция заключила соглашения с двумя фирмами, которые изъявили желание развивать туризм на особо охраняемых территориях.

В прокуратуре посчитали, что заключенные дирекцией соглашения составлены с нарушением лесного законодательства. Что конкретно вызвало у прокуратуры претензии и как теперь будет развиваться бизнес на особо охраняемых территориях, читайте в эксклюзивном материале нашего издания.