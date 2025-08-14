Прокуратура нашла нарушения у пожарных Карелии

Прокуратура Карелии провела проверку и нашла нарушения в оснащении отряда противопожарной службы по Кемскому району. В отряде должен быть специальный пожарный автомобиль - автолестница (автоподъемник), сообщает надзорное ведомство.

В районе и городе Кемь расположены многоэтажные жилые дома (5 этажей), объекты электроэнергетики и памятник федерального значения — Успенский собор в городе Кемь.

В случае возгорания этих объектов для эффективного тушения пожара и возможной эвакуации людей необходим специальный автомобиль — автоподъемник коленчатый пожарный АКП-30. Однако в настоящее время такой техники в районе нет. Ближайший аналогичный автомобиль находится в городе Беломорске.

Прокуратура направила представление председателю комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии с требованием устранить это нарушение закона. © «Петрозаводск говорит»