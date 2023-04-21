Производитель батареек Duracell уходит из России

Американский производитель батареек Duracell объявил об уходе из России. Об этом компания сообщила 20 апреля в письме своим бизнес-партнерам, рассказывают «Известия».

«Наши акционеры приняли решение об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в России в соответствии с российскими законами и правилами. После ликвидации акционеры Duracell не намерены распространять или иным образом делать свою продукцию доступной на российском рынке», — говорится в сообщении.

Компания прекратит поставки со своего завода в Бельгии. Она продолжит выполнять текущие и новые заказы до исчерпания имеющихся запасов в России. // Фото: freepik.com.