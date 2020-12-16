Программа расселения едва не превратилась в программу выселения

14 декабря Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу петрозаводчанки Людмилы Селенчик, которую городская администрация пыталась принудительно выселить из квартиры. Петрозаводский городской суд в сентябре 2020 года стал на сторону мэрии Петрозаводска. После получения денежной компенсации пожилая женщина могла остаться на улице.

Пенсионерка Людмила Селенчик проживает в центре карельской столицы в доме по улице Анохина 45 а. Деревянный двухэтажный дом попал в региональную программу расселения аварийного жилья. С 2019 года петрозаводская администрация начала работу по расселению дома.

Селенчик является собственником небольшой квартиры в аварийном доме, площадь которой немного не дотягивает до 30 квадратных метров. Женщина отказалась от денежной компенсации, которой, по ее подсчетам, не хватает на то, чтобы купить себе скромную квартиру в благоустроенном доме.

Несмотря на то, что, по законодательству, собственники аварийного жилья имеют право выбора между предоставлением другой квартиры и денежной компенсацией, мэрия Петрозаводска лишила женщину такого выбора. Мало того, администрация подала иск на принудительное выселение пенсионерки из ее квартиры. В сентябре 2020 года петрозаводский суд удовлетворил иск администрации города и принял решение выселить женщину после того, как ей будет выплачены деньги за ее жилье.

О том, как разворачивались события дальше, читайте в эксклюзивном материале нашего издания.