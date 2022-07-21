Проголосовать на выборах можно будет по месту пребывания

На выборах главы Карелии, назначенных на 11 сентября, жители республики смогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке в пределах региона. Поможет в этом механизм «мобильный избиратель».

Как объяснили в пресс-службе администрации, для этого необходимо с 25 июля по 5 сентября подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно в МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии либо на портале Госуслуги. А с 31 августа по 5 сентября – в любой участковой избирательной комиссии Карелии.

Напомним, голосование пройдет в течение трех дней – 9, 10, 11 сентября. Фото: karelia.rbc.ru.