Прогноз погоды в Карелии на сегодня, субботу 9 января
Сегодня в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Пройдет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем будет от -14 до-16 градусов.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Пройдет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем будет от -11 до-16 градусов.
Прогноз погоды в районных центрах Карелии от gismeteo.ru.
В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха до -11 градусов.
В Сегеже – пасмурно, снег, температура воздуха до -12 градусов.
В Сортавале – пасмурно, температура воздуха до -10 градусов.
Заметных геомагнитных возмущений не ожидается (фото с allergiya.radiomoon.ru).
Добавим, что на Карелию надвигаются аномальные морозы. Подробнее об этом читайте здесь.