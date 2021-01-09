Прогноз погоды в Карелии на сегодня, субботу 9 января

Сегодня в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Пройдет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем будет от -14 до-16 градусов.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Пройдет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем будет от -11 до-16 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах Карелии от gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха до -11 градусов.

В Сегеже – пасмурно, снег, температура воздуха до -12 градусов.

В Сортавале – пасмурно, температура воздуха до -10 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается (фото с allergiya.radiomoon.ru).

Добавим, что на Карелию надвигаются аномальные морозы. Подробнее об этом читайте здесь.