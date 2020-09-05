05 сентября 2020, 09:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 5 сентября

Воздух прогреется до плюс 21 градуса

В Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +18, +20.

В Карелии облачно с прояснениями. В отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;

В Кондопоге днем +20;

В Медвежьегорске днем +19;

В Олонце днем +20;

В Пудоже днем +20;

В Сегеже днем +19;

В Сортавале днем +19;

В Суоярви днем +18.

Подробный прогноз погоды на выходные и начало следующей недели - здесь.

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