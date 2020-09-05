05 сентября 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 5 сентября
Воздух прогреется до плюс 21 градуса
В Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +18, +20.
В Карелии облачно с прояснениями. В отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;
В Кондопоге днем +20;
В Медвежьегорске днем +19;
В Олонце днем +20;
В Пудоже днем +20;
В Сегеже днем +19;
В Сортавале днем +19;
В Суоярви днем +18.
Подробный прогноз погоды на выходные и начало следующей недели - здесь.