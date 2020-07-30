30 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 30 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 30 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18+20, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +16+21.
В Костомукше, по данным портала gismeteo.ru, до +15, пасмурно, сильный дождь с грозой.
В Сегеже до +19, переменная облачность, дождь с грозой.
В Сортавале до +19, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.