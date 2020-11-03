03 ноября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 3 ноября
Днем в республике плюс 5, 10 градусов
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно. Ожидается, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем +7,+9.
В Карелии облачно. Осадки по южным районам небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем +5, +10.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;
В Кондопоге днем +10;
В Олонце днем +9;
В Пудоже днем +8;
В Сегеже днем +9;
В Сортавале днем +11;
В Суоярви днем +9.
Ранее мы опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю от республиканских и федеральных метеорологов. (фото aqmolanews.kz/ru)