Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 3 ноября

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно. Ожидается, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем +7,+9.

В Карелии облачно. Осадки по южным районам небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем +5, +10.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;

В Кондопоге днем +10;

В Олонце днем +9;

В Пудоже днем +8;

В Сегеже днем +9;

В Сортавале днем +11;

В Суоярви днем +9.

Ранее мы опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю от республиканских и федеральных метеорологов. (фото aqmolanews.kz/ru)