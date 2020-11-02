В предпраздничный день жителям Карелии обещают дождь и мокрый снег

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно. Ожидается, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +2,+4, днем +7,+9 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать.

3 ноября в Карелии облачно. Осадки, на севере ночью местами сильные в виде мокрого снега и дождя, по южным районам небольшие, местами умеренные дожди. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +5, +10.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +2, днем +9;

В Кондопоге ночью +7, днем +10;

В Олонце ночью +6, днем +9;

В Пудоже ночью +7, днем +8;

В Сегеже ночью +4, днем +9;

В Сортавале ночью +6, днем +11;

В Суоярви ночью +6, днем +9.

Ранее в МЧС выпустили штормовое предупреждение. Ранее мы опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю от республиканских и федеральных метеорологов. (фото cheltv.ru)