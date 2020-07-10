10 июля 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 10 июля

Подробности от Карельского гидрометцентра

Сегодня, 10 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18+20.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +17+22.

В Костомукше до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.

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