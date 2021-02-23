Прогноз погоды в Карелии на 23 февраля

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно, небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха -15, -17.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -13, -18, на востоке до -22.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем -13;

В Кондопоге днем -15;

В Медвежьегорске днем -17;

В Олонце днем -13;

В Пудоже днем -15;

В Сегеже днем -16;

В Сортавале днем -12;

В Суоярви днем -14.

Ранее МЧС предупредило жителей республики об аномальном холоде 23 февраля.