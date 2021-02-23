23 февраля 2021, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на 23 февраля
Синоптики прогнозируют сегодня в республике снег и даже метель местами
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно, небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха -15, -17.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -13, -18, на востоке до -22.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем -13;
В Кондопоге днем -15;
В Медвежьегорске днем -17;
В Олонце днем -13;
В Пудоже днем -15;
В Сегеже днем -16;
В Сортавале днем -12;
В Суоярви днем -14.
Ранее МЧС предупредило жителей республики об аномальном холоде 23 февраля.