Проезд в поездах подорожает

С 2023 года тарифы на проезд в купе, СВ и вагонах класса «люкс» в поездах дальнего следования увеличатся на 8,1%. О росте тарифов с января пишет РИА Новости со ссылкой на федеральную пассажирскую компанию.

Тарифы на плацкарт и общие вагоны определяет ФАС, а для купе, СВ и люксе – сама компания. Цена билета складывается из базового тарифа и стоимости услуг перевозчика. В компании также отметили, что в 95% вагонов купе, СВ и люкс применяется динамическая система ценообразования, то есть стоимость билетов зависит от сезона, дня недели и спроса.

ФАС с 1 января также проиндексирует тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 8,1%. // фото «Петрозаводск говорит»