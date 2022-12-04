Россиян предупредили, в каких случаях они могут недосчитаться пенсии

Работодатели не всегда добросовестно перечисляет взносы за сотрудников в Пенсионный фонд России. Впоследствии это может привести к тому, что гражданин недосчитается положенной пенсии. Чтобы этого не допустить, россиянам советуют регулярно проверять перечисления. Делать это можно на сайте фонда или на сайте налоговой инспекции в личном кабинете. Такой совет дала в беседе с агентством «Прайм» заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Работодатель должен перечислять в ПФР 22% от суммы затрат, направленных на оплату труда работников, также 2,9% - в Фонд социального страхования, плюс от несчастных случаев от 0,2 до 8,5% в зависимости от условий труда и 5,1% - в Фонд медицинского страхования. Например, если сотрудник зарабатывает 50 тысяч рублей, то отчисления в ПФР должны составить 11 тысяч рублей.

Но при этом существуют условия для применения пониженных тарифов. Например, для малого и среднего бизнеса тариф общих взносов составляет 15%, а для IT компаний - 7,6%.

Ранее отделение Пенсионного фонда по Карелии опубликовал график перечисления социальных выплат и пенсий жителям республики в декабре. // фото «Петрозаводск говорит»