53 миллиона рублей выделят в Карелии на служебные квартиры для медиков

На покупку служебного жилья для медиков в 2023 году выделят на 13 миллионов больше, чем в этом году. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На приобретение служебных квартир в проекте бюджета Карелии предусмотрены 53 миллиона рублей.

С 2018 года для медработников в республике приобрели 160 квартир, в том числе 22 квартиры – в 2022 году. На эти цели выделялось по 40 миллионов рублей ежегодно. // фото unsplash.com