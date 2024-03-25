Проезд по ряду улиц ограничен из-за устранения аварии на сетях

Схема движения изменилась в Первомайском районе столицы Карелии. ограничения временные. Их установили, чтобы устранить аварию на сетях вблизи дома №52 на Краснодонцев.

В администрации города предупредили, что до 31 марта въезд на улицу Краснодонцев запрещен с улиц Калевалы и Кутузова. Водителей попросили быть внимательными.

Напомним, в апреле схема движения изменится на улице Коммунальная. На участке от улицы Гоголя до улицы Горького введут двустороннее движение, а остановку транспорта запретят. // фото freepik.com/kaboompics / администрация города