Проект жителя Петрозаводска признали лучшим на чемпионате «Абилимпикс»

Проект петрозаводчанина Виталия Горлова признали лучшим на чемпионате «Абилимпикс». Молодой человек разработал концепт урока физкультуры, в котором упражнения и команды озвучены с помощью синтезатора речи и оформлены в ролик. Об этом сообщили в паблике «Республика Карелия».

Проект стал лучшим в компетенции «Адаптивная физическая культура».

Виталию 24 года. Он родился с диагнозом «детский церебральный паралич», с окружающим миром общается через синтезатор речи. Еще в школе наш земляк начал осваивать программы для создания видеороликов и захотел делать это профессионально.

Сейчас параллельно с дальнейшим погружением в мир медиа Виталий осваивает профессию по информационной безопасности в Петрозаводском архитектурно-строительном техникуме.

