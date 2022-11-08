Проект строительства отеля с яхт-клубом приостановили в Карелии

Иностранный инвестор приостановил проект на 1,5 миллиарда рублей в Карелии. Владелец бизнеса хотел построить в одном из районов республики пятизвездочный отель с яхт-клубом, спортивной базой с горнолыжным склоном. Однако задумку пришлось поставить на «паузу» из-за геополитической ситуации. Об этом сообщает РБК.

Реализацию проекта приостановили из-за решения инвестором оргвопросов в связи с внешнеполитической обстановкой, так объяснили изданию в республиканском Минэке. Инвестор собирается приехать в республику для обсуждения вопроса дальнейшей реализации проекта.

О возможном появлении в регионе нового отеля с развитой инфраструктурой заговорили в прошлом году. Инвестор высоко оценил перспективы развития туротрасли в регионе.

Ранее стало известно, что запуск нового ЦБК в Сегеже оказался под вопросом также из-за изменения ситуации в мире. (фото unsplash.com, Scott Graham)