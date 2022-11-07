Корма для рыб в Карелию привезли из Ирана и Италии

В Карелию в октябре завезли корма для рыб иранского и итальянского производства. Поступило порядка 240 тонн, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Из Италии, в частности, привезли 200 тонн, их сотрудники Россельхознадзора проверили совместно с таможенниками.

Еще 40 тонн прибыли из Ирана, их заказало одно из форелеводческих хозяйств. На все партии оформили ветеринарные сертификаты. // Фото: pxhere.com