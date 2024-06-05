Проект из Кондопоги - финалист конкурса «Россия – мои горизонты»

Проект, состоящий из конкурса рисунков и выставки работ его участников с названием «Все работы хороши. Выбирай на вкус», был задуман и проведен в карельском городе бумажников – Кондопоге – в 2023 году. А в 2024-м он стал финалистом премии «Россия – мои горизонты», учрежденной Министерством просвещения Российской Федерации и Фондом Гуманитарных Проектов.

Напомним, перед началом учебного года 2023-2024 группа компаний «Карелия Палп», администрация Кондопожского района и Детская школа искусств (ДШИ) города объявили о старте художественного конкурса, приуроченного Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Этот праздник отмечают в Кондопоге почти в каждой семье, ведь на градообразующем предприятии – Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате – трудятся более трех тысяч его жителей.

Организаторы предложили ребятам изобразить представителей профессий, которые им интересны. 53 юных художника творчески осмыслили тему в виде рисунков, лучшие из которых стали экспонатами уличной выставки «Все работы хороши. Выбирай на вкус».

Кондопожские школьники изобразили себя в будущем не только в скафандре космонавта и в халате врача, но и на рабочих местах своих родителей – лесозаготовителей, бумажников, лаборантов, операторов бумагоделательной машины, водителей лесовозов.

Побывав на экскурсии в порту комбината, я захотел нарисовать людей, работающих там. Цветными карандашами мне удалось прорисовать все в деталях. Я был впечатлен высокими кранами и в будущем хотел бы получить профессию машиниста крана,

– делится ученик второго класса ДШИ Даниил Третьяк.

Моя мама Елена Анатольевна работает техником-технологом в производственной лаборатории. Её стаж на целлюлозно-бумажном комбинате – более 20 лет. Когда мама рассказывала о своей работе, я заинтересовался – так появилась идея моей картины. Когда вырасту, я тоже планирую стать техником, хотел бы работать на бумагоделательной машине, проверять ее техническую исправность,

– говорит ученик второго класса ДШИ Кондопоги Матвей Медников.

Тема, которую я решила взять для рисунка, быстро пришла мне на ум. Я захотела изобразить своего папу, он стал лучшим среди лесорубов России, а затем победил на чемпионате среди вальщиков леса. Папа рассказывал мне о своей профессии. Она сложная, но интересная. Я люблю рисовать гуашью. Картина папе понравилась. Он очень хороший человек, и я им горжусь,

– рассказывает ученица четвертого класса кондопожской ДШИ Екатерина Швецова.

Проект, представленный на федеральную премию – единственный от Республики Карелии – вышел на федеральный уровень и стал финалистом.

Мы гордимся тем, что наш совместный с «Карелией Палп» проект «Все работы хороши. Выбирай на вкус» отмечен федеральной премией. Рисунки наших ребят до сих пор украшают город на отлично организованной уличной выставке, радуя как нас, жителей, так и его гостей,

– говорит директор детской школы искусств Кондопоги Ольга Богданова. Сейчас это одна из по-настоящему ярких городских достопримечательностей.

//Фото: пресс-служба группы компаний "Карелия Палп"