В Карелии начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в Карелии объявлен с 25 мая. С 31 мая по всей Карелии зарегистрировано 20 лесных пожаров. Такая большая цифра связана с прошедшим грозовым фронтом - 17 из 20 возгораний возникли именно из-за грозы. Об этом рассказали в паблике Минприроды Карелии.

Леса горели в Костомукшском, Лахденпохском, Муезерском, Суоярвском, Калевальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Сегежском, Пудожском, Сортавальском, Питкярантском, Беломорском районах и округах.



Все службы находятся в полной готовности и делают все возможное, чтобы быстро обнаружить и потушить возгорания, в том числе в этом помогает авиационный мониторинг лесов,

- рассказали в Минприроды.



Также в эти выходные для доставки группы десантников на пожар в Медвежьегорском районе привлекался борт Ми-8. Возгорание возникло из-за грозы в труднодоступном месте в авиазоне, то есть на территории, куда по земле специалистам пришлось бы добираться свыше трех часов.



Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда в Карелии проводит Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов. Минприроды Карелии напоминает, что по всей республике действует особый противопожарный режим, сохраняется высокий класс пожарной опасности. Использование открытого огня запрещено.



Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру лесной охраны Карелии (8-814-2) 55-55-80, звонок бесплатный.

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