Продукты из Белоруссии на весенней ярмарке сильно подорожали

26 мая на улице Инженерная в Петрозаводске открылась весенняя ярмарка. Ярмарка организована петрозаводской администрацией. Она будет работать до 29 мая включительно с 10 до 19 часов.

Отличительной чертой весенней ярмарки стало небольшое количество павильонов, разношерстный ассортимент и цены, на которые жалуются даже продавцы.

Традиционно на ярмарке широко представлены продукты из Белоруссии: колбасы, мясные изделия, сыры, сало, масло. Ольга из белорусского города Пинск в Петрозаводск на ярмарки ездит регулярно: «Сегодня очень мало народа. Петрозаводск нас удивляет. У нас цены на продукты поднялись примерно на 20 процентов, а в Белоруссии еще больше».

О том, что можно приобрести на ярмарке, как изменились цены и что рассказывают продавцы из соседней страны, читайте в репортаже нашего издания.