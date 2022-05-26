В пятницу в ряде домов района СКЗ пропадет электричество

В ряде домов в районе Сулажсгорского кирпичного завода в Петрозаводске в пятницу будут отключать электричество.

Энергетики предупредили о работах на воздушных сетях, из-за чего временно будет ограничено электроснабжение четырех трансформаторных подстанций.

У потребителей не будет света 27 мая с 8:00 до 13:00. Предположительно, временные неудобства коснутся домов на улицах Дружбы, Кирпичная и 2-ая Кирпичная, а также домов на Котельном переулке и в проездах Дружбы и 32- ом Внутриквартальном. (фото pixabay.com, Tabble)