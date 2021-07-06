Продолжается ремонт дорог и тротуаров в Петрозаводске

Основные работы по ремонту городских дорог развернулись на трёх объектах в разных районах карельской столицы. Работы ведет АО «АБЗ-Дорстрой», сообщает Администрация Петрозаводска.

На Краснофлотской улице подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя покрытия магистрали. На протяжении всей улицы Попова выполняют замену бортового камня. Помимо проезжей части, здесь также отремонтируют прилегающие к ней тротуары. Завершающий этап работ развернулся на Сулажгорской улице – подрядчик обустраивает присыпные обочины после укладки асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, настоящее время ведётся приёмка улицы Пограничной и Пряжинского шоссе. Ранее специалисты приняли работы на улице «Правды».

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них. // Фото: Администрация Петрозаводска