Продажи подержанных автомобилей в СЗФО выросли на четверть

Как следует из статистики компании «Автомаркетолог», лидерство на вторичном рынке автомобилей СЗФО с долей в 13% продолжает удерживать отечественная LADA. За первую половину года на Северо-Западе было продано 34037 автомобилей этой марки, на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте с большим отставанием от лидера – Volkswagen. В январе-июне 2023 года жители СЗФО приобрели 18706 подержанных автомобилей этой немецкой марки, на 26% больше, чем в январе-июне прошлого года. На третьем месте оказалась марка KIA, 16990 автомобилей которой сменили владельцев – на 32% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Четвертое место по числу проданных на вторичном рынке Северо-Запада автомобилей заняла марка Hyundai – 13862 автомобиля против 11159 авто годом ранее. Пятое место заняла Renault – 13850 машин против 12455 годом ранее. Шестое оказалось за BMW – в январе-июне жители макрорегиона купили 13681 автомобиль этого немецкого бренда, тогда как за аналогичный период прошлого года приобрели лишь 8763 автомобиля.

На седьмом месте в СЗФО оказалась Toyota. За полгода в федеральном округе было продано 12749 автомобилей этого бренда (на 34% больше по сравнению с первым полугодием 2022 года). Восьмое место в рейтинге продаж занял Ford c результатом в 12327 проданных авто (на 23% больше по сравнению с первым полугодием 2022 года). Девятое – Mercedes-Benz с результатом 10838 автомобилей (на 31% больше, чем в первом полугодии 2022 года). Замкнул десятку лидеров вторичного рынка Nissan. В СЗФО было продано 10635 автомобилей этой марки (на 24% больше, чем в первом полугодии 2022 года).

Среди моделей первое место по продажам на вторичном авторынке в СЗФО по итогам первого полугодия занял Ford Focus – 6534 автомобилей вместо 5445 в первом полугодии 2022 года. На втором месте оказался VW Polo – 5392 автомобиля вместо 4630. Третье место занял Hyundai Solaris, увеличивший продажи с 4874 до 5376 автомобилей.