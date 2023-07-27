27 июля 2023, 13:11
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Агентство НКР повысило рейтинг Банка Уралсиб

Банку присвоен уровень А.ru со «Стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A.ru со «Стабильным» прогнозом. Оценка собственной кредитоспособности повышена на 1 уровень в связи с улучшением оценки рисков и рентабельности банка.

При оценке агентство учитывало высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску. Банк сохранил рентабельность по итогам прошлого года на умеренно высоком уровне, а по итогам первого квартала текущего года наблюдался значительный рост прибыли. Эксперты НКР также отметили, что ожидают сохранения сильных рыночных позиций Уралсиба и высокой диверсификации его бизнеса в среднесрочной перспективе.

 Ранее, в июне 2023 года, рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

 

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Банк Уралсиб в Петрозаводске