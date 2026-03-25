Продавщица испортила лотерейные билеты, но миллионами не обзавелась

Алчная продавщица в российском регионе испортила сотни лотерейных билетов, но богатством так и не обзавелась. Вместо выигрыша женщина стала фигуранткой уголовного дела.

Продавца-консультанта в Новосибирской области обвинили в умышленном повреждении более 700 лотерейных билетов. Преступление было совершено летом прошлого года.

Женщина работала в точке по продаже лотерейных билетов и несла за них ответственность. Россиянка мечтала о крупном выигрыше, поэтому вскрывала защитный слой в билетах бестиражных всероссийских государственных лотерей, сообщает «Российская газета». Но удача ей так и не улыбнулась. Между тем, своими действиями она причинила ущерб в более чем 250 тысяч рублей.