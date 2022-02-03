03 февраля 2022, 10:34
Продавец не смог помешать мужчине вынести корзину с продуктами
Добычей злоумышленника стали сыр, колбаса и ореховая паста
Мужчина вынес из магазина в Петрозаводске корзину с сыром, колбасой и ореховой пастой. Продавец пыталась остановить его, но мужчине удалось скрыться, рассказали в пресс-центре МВД.
Сотрудники торговой точки заявили в полицию.
Угрозыск установил личность подозреваемого в грабеже. Им оказался 36-летнего мужчина. МВД возбудило уголовное дело. (фото pixabay.com, geralt)