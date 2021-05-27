27 мая 2021, 20:56
Продавцы в Кеми настолько суровы, что сами ловят воров и сдают охране
Росгвардейцам из Медвежьегорска повезло меньше – им оказали сопротивление
В сетевом магазине Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».
Прибывшие на место происшествия сотрудники группы задержания вневедомственной охраны выяснили, что нетрезвый 48-летний мужчина попытался пронести товар мимо кассы. Нарушителя попросили проследовать в патрульный автомобиль, на что тот ответил категорическим отказом, используя нецензурные выражения, и хотел сбежать. Но росгвардейцы остановили злоумышленника и доставили в отделение полиции.
Еще двое граждан в этот же день 26 мая попались на хищении продуктов из сетевого магазина в Кеми. Нарушителей порядка остановили у входа сами сотрудники магазина и передали представителям Росгвардии. // Фото: vk.com