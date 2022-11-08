Процедура банкротства физлица имеет не только плюсы, но и минусы

Сегодня о возможности списать долги слышали многие. Само слово «банкротство» уже не пугает людей так, как это было 7 лет назад, когда вступил в силу соответствующий раздел Федерального закона № 127-ФЗ. С тех пор через процедуру банкротства прошли сотни тысяч россиян. Возможно, поэтому появилось противоположное, чересчур легкомысленное, отношение к этому. Мол, раз в 5 лет каждый может списать кредиты, займы или долги ЖКХ. На самом деле все сложнее. Подробнее об этом рассказала юрист Службы правового сопровождения Юлия Валерьевна Олейник.



«Действительно, процедура банкротства граждан дает официальное окончательное освобождение от денежных обязательств по кредитам, займам, плате за ЖКХ и т.д. Любой гражданин может обратиться в Арбитражный суд (либо, при выполнении специальных условий, в МФЦ) с заявлением о своей несостоятельности. Весь вопрос в том, надо ли это гражданину?

Поясню: банкротство имеет не только плюсы, но и минусы, и до того, как начать дело в суде, человек должен взвесить все за и против. В середине процедуры отозвать заявление не получится!

Какие минусы есть у банкротства? Это зависит от ситуации. Например, если имеется машина, то надо быть готовым к тому, что она будет продана. Если в течение трех лет до обращения в суд были сделки дарения или продажи, они могут быть оспорены, если возникнут подозрения в выводе имущества.

Таких нюансов много. Нужно учесть, состоит ли человек в браке, есть ли у него статус индивидуального предпринимателя, каков размер его дохода, есть ли иждивенцы и так далее. Стоит также учитывать, что сама процедура банкротства в суде отнюдь не бесплатная, и это тоже влияет на окончательное решение.

Важно понимать, что цена ошибки может быть очень высока. Классический пример – жилье в ипотеке. По общему правилу имущество должника при банкротстве продается. Но есть исключение: единственное жилье сохраняется. Но здесь тоже есть исключение: если есть залог (ипотека), то продается любое имущество, даже единственное жилье. Даже если в нем проживают несовершеннолетние дети. Вот такой зигзаг.

Таким образом, неверная оценка ситуации вместо списания долгов в буквальном смысле может оставить семью на улице. Тут уже разбираться в том, кто виноват и что делать, будет поздно. Значит, к оценке обстоятельств надо подойти максимально серьезно.

Для кредитного юриста анализ долговой ситуации и рекомендации по ее разрешению не представляют сложности. Подчеркну – не просто юриста, а именно кредитного юриста. Много раз в Службу правового сопровождения обращались люди, которые были введены в заблуждение неграмотными специалистами. Просто наличия юридического образования здесь недостаточно: надо знать реальное правоприменение, иметь опыт сопровождения банкротства в судах».

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