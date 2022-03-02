Призывника в Сортавале будут судить за уклонение от службы

В Сортавале предстанет перед судом 22-летний местный житель, который уклонялся от призыва, не имея законных оснований. В СУ СКР по региону сообщили, что молодой человек может оказаться за решеткой.

Повестки юноша получал с 2020 года, причем под роспись. Но в военкомат ни разу так и не явился.

На допросе он объяснил, что считал тратить время на службу в армии нецелесообразным. При этом никаких уважительных причин для отсрочки у него не было.

Дело передано в суд, по данной статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. // Фото: источник