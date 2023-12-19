Признанные аварийными до 2017 года бараки досрочно расселили в Карелии

В Карелии досрочно расселили 636 гнилушек, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

1525 семей получили ключи от новых квартир в 16 новостройках; 1100 человек получили денежную компенсацию, а 1110 квартир было приобретено для расселения на вторичном рынке.

Дома возводили карельские фирмы, а размер компенсации был сопоставим со средней стоимостью жилья на вторичном рынке конкретных населенных пунктов, добавил министр.

Новый этап программы затронет дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Таких в Карелии 4719 домов, площадь превышает 1057,3 тысячи кв.м. Расселить предстоит 55 тысяч человек. На этот этап программы расселения потребуется 100 млрд рублей. // фото freepik.com