Приют для животных объявил о сборе старого белья, покрывал и одеял

Старое постельное белье, одеяла, пледы, покрывала, отрезы ткани – все это понадобилось Первому петрозаводскому общественному приюту. О сборе ветоши для собак и кошек объявили в паблике приюта. Детская одежда, шелковые изделия, капрон и нижнее белье – не подойдут.

«Приют постоянно нуждается в чистой ветоши. С благодарностью примем постельное белье, полотенца, большие отрезы ткани. Для подстилок собакам нужна крупная ветошь - одеяла, пледы, драповые пальто, покрывала»,

- говорится в сообщении зоозащитников.

Принести ветошь можно как в сам приют для животных, так и в пункты помощи. Их полный список можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com/ arun narayanan