Детсад для особенных детей хотят закрыть в Сегеже – родители в ужасе

Единственный специализированный детский сад для особенных детей могут закрыть в Сегеже, а воспитанников перевести в другое учреждение. Такая перспектива шокировала родителей, о возможном закрытии садика №4 они узнали на днях.

Одна из мам считает, что дети-инвалиды испытают огромный стресс от перехода в садик №23. Об этом она написала в VK-сообществе «Сегежа online».

«Это отразится на психике и естественно здоровье наших и без того слабеньких детях. Лично мы долго шли к тому, чтобы наш ребенок встал на ноги, ходил самостоятельно, разговаривал».

Глава районной администрации Марина Гусева подтвердила, что возможность открытия в садике №23 групп для особенных детей действительно рассматривается. По ее мнению, в этом садике условия для детей с ОВЗ более комфортные, чем в том, куда они изначально ходят. Садику №4 около 70 лет, он нуждается в ремонте. Когда нашлись деньги, то было решено частично отремонтировать крышу.

С ее слов, в садик №4 ходят 29 детей, а в 23-м есть свободные помещения. В планах открыть четыре группы компенсирующего обучения. Гусева заявила, что создавать смешанные группы не планируется, а дети будут заниматься со своими воспитателями, игровые комплексы и оборудование перенесут. Также обещают обеспечить работу логопедов и дефектологов. Она утверждает, что условия для особенных детей планируют сохранить и улучшить.

«Ни в коем случае ни условия, ни права детей не будут нарушены, а наоборот такие перемены рассматриваются в целях повышения качества получаемого ими воспитания и образования»,

- утверждает глава районной администрации. Также Гусева отвергла слухи о том, что здание №4 могут продать.

В комментариях люди болезненно отреагировали на перспективу перевода детей в новое место, так как серьезно опасаются за их самочувствие.

«Если здание старое, отремонтируйте. Сделайте фасад, покройте крышу. Вы, глава, вы должны нам помочь, но не отбирать», - попытались достучаться до Гусевой в комментариях.

По мнению еще одной сегежанки, детский сад №4 теплый, в нем установлены новые стеклопакеты, а состояние не аварийное. У каждого логопеда, дефектолога есть свой кабинет, в котором педагог может индивидуально заниматься с ребенком. По ее мнению, детям с особенностями развития будет не комфортно в другом садике.

«А вообще мне кажется, что дело не в том что д.с 4 старое здание, а дело в том что не выгодно содержать здание где обучаются 29 человек, и большинство с которых инвалиды и посещают садик бесплатно», - предположила женщина.

Родители планируют прийти на прием в районную администрацию. // фото unsplash.com